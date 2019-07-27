كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل تونسي: السبسي لعب دورًا كبيرًا في تأمين الانتقال الديموقراطي بتونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال فايض الطياشي، المحلل السياسي التونسي، إن جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي كانت جنازة مهيبة شهدها العالم كله، لافتًا إلى أنه كان له دورًا كبيرًا في تأمين الانتقال الديموقراطي في تونس.

وأضاف الطياشي، خلال مداخله هاتفية له بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن مراسم التشييع شهدت حضور عربي ودولي حيث كان في مقدمة الحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، لافتًا إلى أن الحضور الشعبي أثبت أن تونس قادرة على إظهار صورة جيدة للعالم.

وأشار المحلل السياسي التونسي، إلى أن مسيرة الرئيس السبسي بعد ثورة الياسمين حافلة بالإنجازات بعدما تولى رئاسة الحكومة وقاد البلاد لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011، حيث أثبت قدرته على إدارة الدولة والحفاظ على الأمن العام للبلاد، موضحًا أنه تفادى الصراعات السياسية في ظل الأحداث الساخنة التي شهدتها المنطقة.