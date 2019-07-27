كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفينتان إيرانيتان تقطعت بهما السبل في البرازيل تبحران اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستتمكن سفينتان إيرانيتان عالقتان منذ أسابيع في ميناء برازيلي من الإبحار اليوم السبت بعد أن حصلت الشركة المشغلة لهما على أمر من المحكمة يلزم شركة بتروليو برازيليرو النفطية بتزويدهما بالوقود.

وعلقت السفينتان بعد أن رفضت الشركة المملوكة للدولة المعروفة أيضا باسم بتروبراس تزويدهما بالوقود بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران.

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وقالت متحدثة باسم نقابة عمال الموانئ لرويترز إن تزويد إحدى السفينتين بالوقود بدأ الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي ومن المتوقع أن تبحر في التاسعة صباحا لتتجه مباشرة لإيران وهي محملة بالذرة.

وقالت النقابة إن تزويد السفينة الأخرى بالوقود بدأ في الساعة الواحدة صباحا ومن المقرر أن تتجه السفينة في الواحدة ظهرا إلى ميناء إمبيتوبا لتحميلها بالذرة للتصدير.

وقال روبرتو كاستيلو برانكو الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية البرازيلية بتروليو برازيليرو في مقابلة مع رويترز أمس الجمعة إن الشركة ستمتثل لأمر من المحكمة العليا بتزويد سفينتي حبوب إيرانيتين بالوقود.