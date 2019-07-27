كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الإثيوبية تخطط لزيادة إيرادات قطاع التعدين ستة أضعاف هذا العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما كشفت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا عن تشكيل لجنة تنسيق وطنية في محاولة لتحقيق الخطة الطموحة.
وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية التي تديرها الدولة اليوم السبت أن اللجنة الوطنية التي تضم مختلف الوزارات الإثيوبية "ستنشط الأنشطة التي يمكن أن تحسن القطاع وتزيد من الفوائد التي يمكن للبلاد الحصول عليها من هذا القطاع".
ووفقًا لأرقام الحكومة الإثيوبية، سجل انخفاض الإيرادات الوطنية من قطاع التعدين 44 مليون دولار أمريكي فقط خلال السنة المالية الإثيوبية التي اختتمت مؤخرًا.
كما تعد الفجوات في الأطر القانونية، والافتقار إلى التكامل بين أصحاب المصلحة والسلع المهربة من بين التحديات الرئيسية التي كثيرًا ما يقال إن لها تأثير سلبي على أداء قطاع التعدين في البلاد.
وقال رئيس اللجنة المنشأة حديثًا، إن اللجنة ستركز على معالجة المشكلات التي تم تحديدها بالفعل، والتي تشمل أوجه القصور في السياسة العامة واتجاه التهريب المتزايد.
وفقًا للرئيس، ستواصل اللجنة العمل على تبسيط الجهود المستمرة بين أصحاب المصلحة، بما في ذلك مكاتب الجمارك والأمن وغيرها من الهيئات نحو تحسين أداء المنتجين والمصدرين في قطاع التعدين.