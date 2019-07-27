طنجة.. السرعة الزائدة تودي بسائق “تريبورتور” في حادثة سير

لفظ سائق “تريبورتور” أنفاسه الأخيرة، اليوم السبت، نواحي طنجة، بعدما صدمته سيارة كانت تسير بسرعة كبيرة على مستوى الطريق الرابطة بين طنجة والقصر الصغير.

وتشير المعطيات المتوفر لـ”اليوم24″ أن الحادثة وقعت بالقرب من شاطئ “واد أليان” بسبب السرعة الزائدة للسيارة، وأدى ذلك إلى الاصطدام بعربة “تريبورتور” مخصصة لبيع السمك، ما تسبب في وفاة سائقها متأثرا بجروحه.

وأبرزت المعطيات نفسها، أن سيارة الإسعاف نقلت جثة السائق قيد حياته إلى مستودع الأموات بطنجة، فيما باشرت مصالح الدرك الإجراءات القانونية اللازمة.