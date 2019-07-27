ماكرون يشيد بخصال السبسي وبدفاعه عن المرأة والمساواة في الإرث

نعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، في كلمة ألقاها خلال تأبين الراحل بالقصر الرئاسي في العاصمة تونس.

وقال ماكرون في كلمته، اليوم السبت، إن الرئيس الراحل كان رجلا مناضلا وقدره مرتبط بالجمهورية وبتونس، لأنه توفي يوم عيد الجمهورية، 25 يوليو 2019.

وأكد الرئيس الفرنسي على أن السبسي تميز بالانفتاح ومكن المرأة من مكانة غير معهودة ودافع عن المساواة بينها وبين الرجل بكل شجاعة.

وانتهز الرئيس الفرنسي خلال كلمته الفرصة للحديث عن مقترح الرئيس الراحل بخصوص المساواة في الميراث، معتبرا أنه ما اقترحه كان “شجاعا”، وفق تعبيره، مؤكدا أن “على الشعب التونسي أن يفتخر بالمعارك التي خاضها لاقتراح المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة”.

وقال ماكرون “لقد تعلمت الكثير من هذا الصديق العزيز وأعتقد أن الكثير من الحاضرين قد تعلموا منه الكثير كذلك، لمست من خلال لقاءاتنا أنه كان حمالا لجملة من المتناقضات منها الحكمة واستعادة الموقف ليكون بذلك رئيسا عظيما.

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وتابع ماكرون قائلا: “تعلمت الكثير من الرئيس الراحل السبسي، لقد كان رجلا حكيما وسياسيا مخضرما.. أتذكر اجتماعنا بشأن الأزمة الليبية وكانت لديه قدرة على إقناع الفرقاء الليبيين”.

وشدد الرئيس الفرنسي على أن الرئيس الراحل تحمل الكثير من أجل بلاده، واستطرد: “السبسي سار على خطى الرئيس بورقيبة”.

وتوفي الباجي قايد السبسي، يوم الخميس 25 يوليو، عن عمر ناهز 93 عاما، وهو أول رئيس تونسي منتخب ديمقراطيا بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.