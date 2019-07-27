أبيضار: أتعرض لهجوم أخطر من الذي تعرضت له بسبب “الزين لي فيك” والسبب:زواجي

بعد ارتباطها رسميا بزوجها المصري آدم، يوم الخميس، كشفت الممثلة لبنى أبيضار أنها تتعرض لهجوم وصفته بالخطير، متسائلة ما سبب التنمر الذي تتعرض عليها بسبب زواجها.

وقالت أبيضار، اليوم السبت، في تدوينة، إنها “مصدومة من حجم التنمع والغل والحسد”، معتبرة أن “الهجوم الذي تتحدث عليه أخطر من الهجوم الذي تعرضت له بعد دورها في الفيلم المثير للجدل الزين لي فيك”.

وكتب أبيضار :” كنعاني من هجوم خطير أقوى من الهجوم لي تعرضت ليه أيام زين لي فيك، لكن هاد المرة ذنبي أني حبيت وتحبيت، ولقيت ولد الناس لي عوضني مفات.. مفهمتش علاش هاد التنمر، وعلاش هاد لغل، والحسد والغباء. راني فعلا مصدومة متوقعتش هادشي كامل”.

وأقامت أبيضار حفل زفافها من الشاب المصري آدم، يوم الخميس، بمدينتها مراكش، لتدخل للقفص الذهي من جديد، هلما أنها أم لطفلة من تحربة زواج سابقة.