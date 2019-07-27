“اعمارة” يوقع مرسوما يحدد تركيبة المجلس الأعلى للماء والمناخ.. نُشر بالجريدة الرسمية

وقع عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، مرسوما يحدد تركيبة المجلس الأعلى للماء والمناخ، واللجنة الدائمة للمجلس، وذلك تطبيقا للمادتين 78 و79 من القانون المتعلق بالمجلس الذي أقرته حكومة عبد الاله ابن كيران.

ويرتقب أن يفسح المرسوم المذكور، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المجال لإخراج المجلس الأعلى للماء والمناخ بعد ثلاث سنوات عن إقرار قانونه.

وتنص المادة الثانية من المرسوم، على أن المجلس يترأسه رئيس الحكومة، ويضم في عضويته 13 وزيرا بالإضافة إلى المندوب السامي للتخطيط ومدير المكتب الوطني للماء والكهرباء والسلطة المكلفة بالمياه والغابات ومديرو وكالات الأحواض المائية ومديرو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.

كما يضم المجلس رؤساء الجهات، وممثلون عن مجموعة من القطاعات الحكومية، وممثلون عن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العاملين في مجال الماء والمناخ، وممثلون عن جمعيات المجتمع المدني.

ويحدد المرسوم أيضا تركيبة اللجنة الدائمة للمجلس وآليات اشتغالها، على أن تتولى السلطة المكلفة بالماء سكرتارية المجلس الأعلى للماء والمناخ.