بحضور إنييستا.. برشلونة يهزم فيسيل كوبي بثنائية نظيفة

فاز فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، على نادي فيسيل كوبي الياباني، بهدفين دون رد، ضمن مباريات كأس “راكوتن” الودية.

وخلصت مجريات الشوط من المباراة التي احتضنتها أرضية ملعب نويفير كوبي في اليابان، إلى التعادل دون أهداف، قبل أن ينجح الشاب كارلوس بيريز في تسجيل الهدف الأول لصالح ‘البلاوغرانا” في الدقيقة 59.

وعاد اللاعب ذاته في الدقيقة 86 ووقع على ثاني الأهداف، لتنتهي المواجهة بتفوق لاعبي برشلونة على فيسيل كوبي الذي يلعب في صفوفه زميلهم السابق آندري إنييستا، بثنائية نظيفة.

وتعتبر هذه المباراة الثانية للفريق الكطلوني خلال جولته في اليابان، علما أنه انهزم في مقابلته الأولى أمام تشيلسي الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد.