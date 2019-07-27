عاش شاطئ تارغة التابع لإقليم شفشاون، أمس الجمعة، على وقع حالة من الفوضى بعدما قام شخص مسلح بالاعتداء على أب وأبنائه الأربعة بواسطة سيف، ما تسبب في بتر يد أحدهم، وإصابة عدد آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وبحسب المعطيات المتوفرة ل”اليوم 24″ فإن الشخص المهاجم حاول سرقة حقيبة كانت بحوزة أفراد الأسرة، ما تسبب في مشادات كلامية تحولت إلى حد الاعتداء بالضرب وبتر يد أحد أبناء الأسرة، وإصابة 3 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى سانية الرمل بتطوان لتلقي العلاجات الضرورية.
وأضافت المعطيات ذاتها أنه تم نقل الشخص الذي قطعت يده على وجه السرعة إلى العاصمة الرباط، نظرا لخطورة حالته، فيما تم توقيف المشتبه فيه وفتحت العناصر الأمنية تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتداء بالضرب ومحاولة سرقة فاشلة تنتهي بقطع يد شخص وإصابة آخرين في شاطئ تارغة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.