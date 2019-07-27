اعتداء بالضرب ومحاولة سرقة فاشلة تنتهي بقطع يد شخص وإصابة آخرين في شاطئ تارغة

عاش شاطئ تارغة التابع لإقليم شفشاون، أمس الجمعة، على وقع حالة من الفوضى بعدما قام شخص مسلح بالاعتداء على أب وأبنائه الأربعة بواسطة سيف، ما تسبب في بتر يد أحدهم، وإصابة عدد آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وبحسب المعطيات المتوفرة ل”اليوم 24″ فإن الشخص المهاجم حاول سرقة حقيبة كانت بحوزة أفراد الأسرة، ما تسبب في مشادات كلامية تحولت إلى حد الاعتداء بالضرب وبتر يد أحد أبناء الأسرة، وإصابة 3 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى سانية الرمل بتطوان لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضافت المعطيات ذاتها أنه تم نقل الشخص الذي قطعت يده على وجه السرعة إلى العاصمة الرباط، نظرا لخطورة حالته، فيما تم توقيف المشتبه فيه وفتحت العناصر الأمنية تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات الهجوم.