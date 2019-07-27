مانشستر سيتي يشعل الصراع على مبابي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، بات محط اهتمام عدة فرق أوروبية بارزة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "إندبندنت"، إن ريال مدريد يجهز عرضًا خياليًا لضم مبابي في صيف 2020، ليكون بديلا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل إلى يوفنتوس الإيطالي مطلع الموسم الماضي.

وأضافت أن زين الدين زيدان مدرب الملكي تأكد تماما أن الفريق لا يضم بديلا قويا لكريستيانو، مما أثر على مسيرة الفريق وتراجعه للمركز الثالث في جدول الليغا خلال الموسم الماضي.

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لكن ما يهدد مساعي ريال مدريد لضم مبابي عدة أمور، منها اهتمام بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالحصول على خدمات كيليان.

كما أن إدارة النادي الباريسي تحاول إغراء مبابي بالبقاء في صفوف الفريق، برفع راتبه الأسبوعي إلى 860 ألف جنيه إسترليني.

ولن يحصل مبابي على هذا الراتب المغري، إلا في حالة واحدة، وهي تحقيق نيمار جونيور، لرغبته في العودة مجددا إلى صفوف برشلونة.