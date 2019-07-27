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خضيرة لا يستبعد الانتقال إلى الدوري الإنجليزي

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الألماني سامي خضيرة، علق على إمكانية انتقاله إلى الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فإن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي مهتم بضم خضيرة (32 عاما).

وأضافت الصحيفة أن خضيرة يفضل العودة إلى ألمانيا لكنه لا يستبعد إمكانية الانتقال إلى إنجلترا.

وبحسب الصحيفة الإيطالية، فإن يوفنتوس يرغب في التخلص من الراتب السنوي المرتفع الذي يتقاضاه خضيرة.

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وهناك تكهنات منذ أيام حول إمكانية رحيل لاعب الوسط الألماني عن يوفنتوس، وذلك بعد الموسم غير السعيد الذي قضاه مؤخرا.

وكان خضيرة خضع لعملية جراحية في فبراير / شباط الماضي، بسبب عدم انتظام ضربات القلب وأعقب ذلك خضوعه لعملية في الركبة.

تجدر الإشارة إلى أن يوفنتوس حصل الموسم المنصرم على بطولة للعام الثامن على التوالي.

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