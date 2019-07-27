غزة: تشييع جثمان الشهيد القرّا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شيّعت جماهير غفيرة، في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم السبت، جثمان الشهيد، أحمد محمد القرا، الذي استشهد الليلة الماضية، متأثرا بجروحه برصاص قوات الاحتلال شرق المحافظة، بحسب ما أفادت وكالة "وفا" للأنباء.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى غزة الأوروبي، باتجاه منزل عائلة الشهيد في بلدة بني سهيلا شرقي المحافظة لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

(أ ب أ)

وأدى المشيّعون صلاة الجنازة عليه في مسجد حمزة، ودُفن في مقبرة الشهداء بالبلدة وسط صيحات الغضب والاستنكار ضد الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال.

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واستشهد القرا وأصيب 56 آخرون، أمس الجمعة، جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيليّ النار على متظاهري مسيرة العودة الأسبوعيّة عند الحدود الشرقيّة لقطاع غزّة، في الأسبوع الثامن والستّين من مسيرات العودة الأسبوعيّة.

(أ ب أ)

ومن بين المصابين 38 مصابًا بالرصاص الحي، منهم 22 طفلا وثلاث سيّدات، إضافة إلى استهداف سيّارة إسعاف للخدمات الطبيّة.

وحملت مظاهرات هذا الأسبوع اسم "جمعة لاجئي لبنان"، احتجاجًا على تصريحات وإجراءات عنصريّة ضد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من قبل مسؤولين ووسائل إعلام.