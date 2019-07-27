الإعلام الأمني تعلن مقتل واصابة ثلاثة اشخاص بانفجار عبوة في كربلاء

اعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن مقتل شخص واصابة اثنين اخرين بانفجار عبوة في كربلاء.
وأضافت "تجري القوات الأمنية الآن تحقيقا مع سائق العجلة لمعرفة ملابسات الحادث".
وكان مصدر امني أفاد في وقت سابق من، اليوم السبت، بتفجير عبوة لاصقة وضعت داخل باص لنقل الركاب عند احد مداخل محافظة كربلاء.
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