وزير الشباب يدعو الشرطة والقوة الجوية لاختيار ملعب الشعب ارضاً لهما بالبطولة العربية

رياضة 2019-07-27 | 19:48 313 مشاهدة دعا وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، ادارتي الشرطة والقوة الجوية، لاختيار ملعب الشعب الدولي، ارضاً لهما في البطولة العربية "كأس محمد السادس للاندية الابطال 2019/ 2020. وقال رياض في حديث للسومرية نيوز، "سنقدم كل اشكال الدعم لممثلي الكرة العراقية للمساهمة برفع الحظر عن العاصمة بغداد وكل محافظات العراق". واوضح بالقول، "ندعو ادارتي ناديي الشرطة والقوة الجوية، لاختيار ملعب الشعب الدولي ارضاً لهما لخوض مباريات بطولة الاندية العربية".



وبين بالقول، "سنستثمر علاقاتنا الطيبة مع وزراء الشباب والرياضة العرب والاتحادات الوطنية لتحقيق الهدف المنشود برفع الحظر الرياضي عن جميع محافظات العراق". وبين بالقول، "سنستثمر علاقاتنا الطيبة مع وزراء الشباب والرياضة العرب والاتحادات الوطنية لتحقيق الهدف المنشود برفع الحظر الرياضي عن جميع محافظات العراق". يذكر ان القرعة اوقعت القوة الجوية بمواجهة السالمية الكويتي، فيما سيواجه الشرطة فريق الكويت الكويتي بالدور 32 من البطولة.

المحرر: محمد خليل

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