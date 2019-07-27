- 1/2
- 2/2
2019-07-27 | 19:31
642 مشاهدة
اجريت قرعة بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "الاندية العربية" 2019 / 2020 في العاصمة المغربية لمنافسات دور الـ 32.
وسيشارك النوارس في المجموعة (A) من الدور التأهيلي لدور الـ32 من البطولة، حيث سيلعب الى جانب اتحاد طنجة المغربي وبطل الصومال والرفاع البحريني.
وفي حال تأهل الزوراء في الملحق، سيواجه اولمبيك آسفي المغربي في دور الـ32 من البطولة.
يذكر ان العراق يشارك بثلاثة اندية في البطولة العربية وهي: الشرطة والقوة الجوية والزوراء.
وفي حال تأهل الزوراء في الملحق، سيواجه اولمبيك آسفي المغربي في دور الـ32 من البطولة.
يذكر ان العراق يشارك بثلاثة اندية في البطولة العربية وهي: الشرطة والقوة الجوية والزوراء.
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر في حال عبر الملحق.. الزوراء يواجه اولمبيك آسفي المغربي بالبطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.