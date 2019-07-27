محافظ كربلاء: تفجير اليوم وقع خارج المحافظة

وقال الخطابي في حديث لـ السومرية، إن "التفجير الذي حدث، اليوم، وقع على الطريق خارج حدود محافظة كربلاء".

وأضاف أن "هناك إجراءات مشددة في سيطرات المحافظة"، مؤكداً أن "أي إرهابي وكل من يحاول العبث بأمن المحافظة لن يتمكنوا من الدخول إلى كربلاء".



وكان مصدر امني قد أفاد في وقت سابق من، اليوم السبت، بتفجير عبوة لاصقة وضعت داخل باص لنقل الركاب عند احد مداخل محافظة كربلاء.