محافظ كربلاء: تفجير اليوم وقع خارج المحافظة

أكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، السبت، ان التفجير الذي حدث اليوم، وقع خارج محافظة كربلاء.
وقال الخطابي في حديث لـ السومرية، إن "التفجير الذي حدث، اليوم، وقع على الطريق خارج حدود محافظة كربلاء".
وأضاف أن "هناك إجراءات مشددة في سيطرات المحافظة"، مؤكداً أن "أي إرهابي وكل من يحاول العبث بأمن المحافظة لن يتمكنوا من الدخول إلى كربلاء".
وكان مصدر امني قد أفاد في وقت سابق من، اليوم السبت، بتفجير عبوة لاصقة وضعت داخل باص لنقل الركاب عند احد مداخل محافظة كربلاء.
وأضاف أن "هناك إجراءات مشددة في سيطرات المحافظة"، مؤكداً أن "أي إرهابي وكل من يحاول العبث بأمن المحافظة لن يتمكنوا من الدخول إلى كربلاء".
وكان مصدر امني قد أفاد في وقت سابق من، اليوم السبت، بتفجير عبوة لاصقة وضعت داخل باص لنقل الركاب عند احد مداخل محافظة كربلاء.
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