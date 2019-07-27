عمليات الفرات الأوسط تصدر بياناً بشأن انفجار كربلاء

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "عند استيقاف عجلة نوع جمبي ١٣ راكب يستقلها أربعة أشخاص فقط في سيطرة م ٥٤ الحدود الادارية بين بابل وكربلاء حدث انفجار داخل عجلة لم تعرف اسبابه حسب المعطيات الاوليه داخل العجلة".واضافت القيادة، أن "الانفجار ادى إلى وفاة احدهم وجرح ثلاثة تم نقلهم للمستشفى وسيتم التحقيق معهم لمعرفة التفاصيل".

وافاد مصدر امني في محافظة كربلاء، في وقت سابق من اليوم السبت، بأن انفجارا لم تعرف طبيعته عند احد مداخل المحافظة باتجاه بغداد.

