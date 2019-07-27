رياضة 2019-07-27 | 18:46 900 مشاهدة اجريت قرعة بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "الاندية العربية" 2019 / 2020 في العاصمة المغربية لمنافسات دور الـ 32. واوقعت القرعة فريق الشرطة بمواجهة الكويت الكويتي، إذ سيخوض اولى مبارياته على ملعب كربلاء الدولي، فيما ستقام مواجهة الاياب في الكويت. يذكر ان العراق، يشارك بثلاثة اندية في البطولة العربية وهم كل من: الشرطة والقوة الجوية والزوراء.



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كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة يصطدم بالكويت الكويتي في دور الـ32 من كأس محمد السادس للاندية الابطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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