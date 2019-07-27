القوة الجوية يواجه السالمية الكويتي في دور الـ32 من كأس محمد السادس للاندية الابطال

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2019-07-27 | 18:34
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اجريت قرعة بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "الاندية العربية" 2019 / 2020 في العاصمة المغربية لمنافسات دور الـ 32.
واوقعت القرعة فريق القوة الجوية العراقي بمواجهة السالمية الكويتي، حيث ستقام المباراة الاولى على الاراضي العراقية، فيما تقام مواجهة الاياب في الكويت.
وتقدم نادي القوة الجوية، باقامة مبارياته في بغداد، حيث ابدى الاتحاد العربي موافقة مبدئية، بانتظار موافقة الاتحاد الدولي "فيفا".
وفيما يلي مواجهات دور الـ32 كاملة:
وتقدم نادي القوة الجوية، باقامة مبارياته في بغداد، حيث ابدى الاتحاد العربي موافقة مبدئية، بانتظار موافقة الاتحاد الدولي "فيفا".
وفيما يلي مواجهات دور الـ32 كاملة:
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