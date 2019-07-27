القوة الجوية يواجه السالمية الكويتي في دور الـ32 من كأس محمد السادس للاندية الابطال

واوقعت القرعة فريق القوة الجوية العراقي بمواجهة السالمية الكويتي، حيث ستقام المباراة الاولى على الاراضي العراقية، فيما تقام مواجهة الاياب في الكويت.

وتقدم نادي القوة الجوية، باقامة مبارياته في بغداد، حيث ابدى الاتحاد العربي موافقة مبدئية، بانتظار موافقة الاتحاد الدولي "فيفا".



وفيما يلي مواجهات دور الـ32 كاملة: