مصدر امني يكشف طبيعة انفجار كربلاء

افاد مصدر امني، السبت، بأن الانفجار الذي وقع عند احد مداخل كربلاء كان بواسطة عبوة لاصقة وضعت بسيارة باص.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الانفجار الذي سمع في احد مداخل كربلاء كان بواسطة عبوة لاصقة وضعت داخل سيارة نقل باص".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التفجير تسبب بمقتل شخص واصابة اثنين اخرين بجروح".



وكان مصدر امني في محافظة كربلاء افاد، اليوم السبت، بأن انفجارا لم تعرف طبيعته عند احد مداخل المحافظة باتجاه بغداد.