انفجار لم تعرف طبيعته عند احد مداخل كربلاء

افاد مصدر امني في محافظة كربلاء، السبت، بأن انفجارا لم تعرف طبيعته عند احد مداخل المحافظة باتجاه بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "انفجارا لم تعرف طبيعته وقع في سيطرة ٥٤ عند مدخل كربلاء من جهة بغداد".
يشار الى ان محافظة كربلاء تتمتع باستقرار امني نسبي الا انا تشهد بين فترة واخرى خروقات امنية.
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