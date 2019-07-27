انفجار لم تعرف طبيعته عند احد مداخل كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "انفجارا لم تعرف طبيعته وقع في سيطرة ٥٤ عند مدخل كربلاء من جهة بغداد".

يشار الى ان محافظة كربلاء تتمتع باستقرار امني نسبي الا انا تشهد بين فترة واخرى خروقات امنية.