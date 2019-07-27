إصابة 5 أطفال في قصف حوثي لمنطقة سكنية بتعز اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 5 أطفال يمنيين، السبت، بقصف مدفعي شنته مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، استهدف حياً سكنياً بمدينة تعز جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن المليشيا الحوثية المتمركزة شرقي تعز، استهدفت حي الحميرا في مديرية صالة، بعدد من قذائف المدفعية، ما أسفر عن إصابة خمسة أطفال، اثنان منهم بحالة خطرة، وفقاً للمصادر.

واستنكر تحالف رصد الحقوقي اليمني، الجرائم الحوثية، وقال إن المليشيا الانقلابية تواصل استهداف الأحياء السكنية، متسببة بسقوط ضحايا أغلبهم أطفال ونساء.

Advertisements

ومنذ مطلع العام الجاري، سقط أكثر من 50 مدنياً بين قتيل وجريح في مدينة تعز بنيران مليشيا الحوثي الإرهابية.

وتفرض المليشيا الحوثية حصاراً خانقاً على المدنيين في تعز منذ 4 سنوات، وتمنع وصول الإمدادات الطبية والإغاثية.

وأعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، عن أمله في فتح منفذ إنساني واحد على الأقل في تعز.