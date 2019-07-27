شرطة هونج كونج تفرق بالرصاص والغاز مظاهرة غير مرخصة

جانب من المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين

أطلقت شرطة هونج كونج، اليوم السبت، الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة غير مرخّص لها قرب الحدود مع الصين.

وشارك الآلاف في المظاهرة التي لم يسمح بها في مدينة يوين لونج القريبة من الحدود الصينية احتجاجا على تعرض متظاهرين مؤيدين للديمقراطية للضرب بأيدي أشخاص يعتقد أنهم أفراد عصابات، الأحد الماضي.

وتشهد هونج كونج منذ 7 أسابيع مظاهرات سلمية حاشدة ضد الحكومة المحلية، ومواجهات متفرقة بين محتجين متطرفين وعناصر الشرطة.





وأطلقت الشرطة عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود إثر توترات مع عدد من المتظاهرين.

وتفرّقت غالبية الحشود قرابة الساعة 12:00 (ت غ) إلا أن التوتر بقي قائما مع مواصلة مئات المحتجين التظاهر بعضهم بالخوذ.





Advertisements

وكان رجال يرتدون قمصان تي-شيرت بيضاء ومسلحون بالعصي، قد انهالوا الأحد الماضي بالضرب على متظاهرين معارضين للحكومة كانوا عائدين إلى منازلهم بعد مظاهرة، في محطة قطارات في يوين لونج.

وبحسب السلطات الطبية فقد أصيب 45 شخصا بجروح.





وانتقد كثيرون بطء الشرطة في التدخل في هذه المنطقة التي عادت في 1997 إلى السيادة الصينية.

وأعلنت الشرطة توقيف 12 شخصا على خلفية أعمال العنف.

والسبت، توافد المتظاهرون سلميا إلى محطة يوين لونج الرئيسية والشوارع المجاورة.

وخلافا للمظاهرات السابقة، رفع عدد قليل من المتظاهرين لافتات ورايات وسط انتشار للشرطة وإغلاق عدد من المحال.



