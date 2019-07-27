فيديو.. برشلونة يشرح ملامح خطته لعصر ما بعد اعتزال ميسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة الإسباني، إن النادي يعمل على خطة للتعامل مع الموقف في مرحلة ما بعد اعتزال ليونيل ميسي قائد الفريق.

ونشط برشلونة للغاية خلال فترات الانتقالات السنوات الأخيرة، وأبرم بارتوميو ثلاثا بين أضخم ست صفقات على الإطلاق.

وكانت أحدث صفقة لبرشلونة التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو.

وقال بارتوميو إن هذه الصفقات تأتي ضمن خطة برشلونة لتعويض غياب ميسي، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، عند اعتزاله.

ورغم أنه لا يوجد ما يشير إلى أن ميسي البالغ من العمر 32 عاما يرغب في الاعتزال قريبا فإن النادي الكتالوني يصر على أنه قادر على مواصلة النجاح بمجرد اعتزال مهاجمه الأرجنتيني.

وقال بارتوميو في مقابلة مع رويترز: "نرى أنه من واجبنا العمل من أجل مرحلة ما بعد ميسي".

واستطرد: "نفكر في مرحلة ما بعد اعتزال ميسي لأننا نجلب لاعبين جددا، علينا أن نفكر في هذه المرحلة. أتمنى بصفتي رئيسا للنادي أن يظل معنا لأطول فترة ممكنة".

ولا يتواجد ميسي مع برشلونة في اليابان بعد أن حصل على راحة طويلة عقب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس كوبا أمريكا، لكنه سينضم للفريق في النصف الثاني من فترة الاستعداد للموسم الجديد في الولايات المتحدة الشهر المقبل.

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رسوم انتقال جريزمان

من ناحية أخرى، نفى بارتوميو ادعاءات أتلتيكو مدريد أن النادي الكتالوني لم يدفع قيمة الشرط الجزائي بالكامل لانتقال جريزمان.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، الأربعاء الماضي، إن أتلتيكو مدريد طالب الرابطة بمنع انتقال المهاجم الفرنسي إلى برشلونة عقب نشوب نزاع بين الناديين بسبب قيمة الصفقة.

وقال بارتوميو: "أتلتيكو ليس لديه أي حق، قبل بضعة أيام سئلت السؤال ذاته في برشلونة وقلت ‭‭'‬‬لا يوجد شيء. الأمر طبيعي تماما‭‭"'‬‬.

وأكمل: "عادة عندما يغير اللاعب ناديه فإن النادي الذي لا يريد خسارة لاعبه يتصرف بهذا الشكل. مثلما يحدث معنا عندما نريد لاعبا وهو يرغب في الرحيل ونتمسك ببقائه".

وأوضح: "لكن لا يوجد شيء، هذه أمور تحدث في كرة القدم، إنه أمر يحدث بين الأندية، لا أرى في ذلك أي مشكلة على الإطلاق".

ويتواجد جريزمان حاليا مع برشلونة في اليابان، ومن المتوقع أن يشارك للمرة الثانية بقميص برشلونة أمام فريق فيسيل كوبي الياباني مساء السبت المقبل.