الإرياني: إقرار الحوثي الخدمة العسكرية خطوة خطيرة

شدد معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني على أن قرار مليشيا الحوثي الإرهابية باعتماد الخدمة الإلزامية التدريسية (الخدمة العسكرية) لخريجي الثانوية العامة والجامعات بمناطق سيطرتها خطوة خطيرة تؤدي لجيل من الأميين يسهل السيطرة والتأثير عليهم.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات نشرها السبت: "إن قرار المليشيا الإرهابية خطوة ضمن مخطط تجريف العملية التعليمية وتسريح الكادر التعليمي واستبداله بكوادر غير مؤهلة ليكون الناتج جيلا من الأميين والجهلة الذين يسهل السيطرة والتأثير عليهم".

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وأضاف: "يتعرض أبناؤنا الطلاب لأكبر عملية غسل للعقول ومسخ وتجريف للهوية عبر استغلال المدارس والمعاهد والجامعات ومنابر المساجد لمحاولة خلق واقع جديد في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، فيما يستمر الصمت الدولي عن هذه الممارسات التي تهتك النسيج الاجتماعي وتنسف إمكانية التعايش بين اليمنيين".

ودعا وزير الإعلام اليمني المدرسين والطلاب لعدم التعامل مع القرارات كونها صادرة عن سلطة غير شرعية "انقلابية".

وطالب الإرياني الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بوقف الممارسات التي تؤكد عدم جدية المليشيا في السلام ومضيها في التصعيد والنأي بالعملية التعليمية عن الصراع والتوظيف السياسي.

والأربعاء الماضي، أقرت مليشيا الحوثي الإرهابية الخدمة الإلزامية التدريسية لخريجي الثانوية العامة والجامعات، وذلك بعدما ألمحت المليشيا منتصف الشهر الجاري إلى إعادة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني الإلزامية (الخدمة العسكرية).