الان تتابع نيجيريا.. المحكمة الفيدرالية تعلن حركة الشيعة جماعة إرهابية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

حصلت الحكومة الفيدرالية في نيجيريا على أمر من المحكمة يحظر تنظيم الشيعة المشار إليهم رسمياً باسم الحركة الإسلامية في نيجيريا.

وأمرت المحكمة الاتحادية العليا في أبوجا يوم الجمعة بحظر الحركة الشيعية كاحتجاجات من قبل المنظمة الإسلامية لموسيقى الروك في أبوجا.

ذكرت صحيفة Saturday PUNCH أن القاضي نكوني مها أصدر الأمر في حكم صَنف فيه أيضًا أنشطة المنظمة الشيعية في أي جزء من نيجيريا “كأعمال إرهابية وشرعية”.

منعت المحكمة “أي شخص أو مجموعة من الأشخاص” من المشاركة في أي شكل من أشكال الأنشطة التي تتعلق أو المتعلقة بشبكة IMN “تحت أي اسم أو منصة” في نيجيريا.

ولإكمال عملية تحريم المجموعة، أمرت المحكمة النائب العام للاتحاد “بنشر الأمر الذي يحظر (الحركة الإسلامية في نيجيريا) في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وطنيتين”.

Advertisements

أصدر القاضي الأمر بعد طلب مقدم من الحكومة الفيدرالية. وتم تقديم نسخة من طلب يحمل اسم FHC / ABJ / CS / 876/2019 والذي تم عرضه يوم السبت باسم “النائب العام للاتحاد”.

كان IMN هو المستجيب الوحيد للطلب ولكن المجموعة لم يمثلها محام يوم الجمعة لأنها كانت جلسة استماع من طرف واحد.

وأصدرت المحكمة “إعلانًا بأن أنشطة (الشيعة) في أي جزء من نيجيريا ترقى إلى مستوى أعمال الإرهاب واللاشرعية”.

قالت المحكمة: “أمر من هذه المحكمة المشرفة يحظر وجود وأنشطة الشيعة في أي جزء من نيجيريا، تحت أي شكل أو شكل سواء في مجموعات أو كأفراد بأية أسماء يطلق عليها.

وأضاف الحكم بمنع أي شخص أو مجموعة من الأشخاص من المشاركة بأي شكل من الأشكال في أي شكل من أشكال الأنشطة التي تنطوي أو تتعلق بمقاضاة النية الجماعية أو غير ذلك تحت أي اسم أو منصة أخرى مهما اتصل أو الموصوفة في أي جزء من نيجيريا.

كانت الحكومة الفيدرالية قد قدمت الطلب إلى المحكمة يوم الخميس ، بالكاد بعد 72 ساعة من احتجاج أعضاء المجموعة في أبوجا أدى إلى اشتباك دموي بينهم وبين الشرطة.

توفي نائب المفوض العام للشرطة المكلف بالعمليات، وقيادة إقليم العاصمة الفيدرالية، عثمان عمر ، وصحفي تلفزيون القنوات ، بريشيس أولابي، في اشتباك مع العديد من الجرحى الآخرين وتدمير الممتلكات.