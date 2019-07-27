الان تتابع سفارة المملكة في الفلبين: المواطنون السعوديون لم يتعرضوا لأي أذى جراء الزلزال والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
أفادت سفارة المملكة لدى جمهورية الفلبين بأن المواطنين السعوديين في الفلبين لم يتعرضوا لأي أَذًى جراء الزلزال الذي ضرب شمال الفلبين،
و قال حساب السفارة على تويتر: “إن السفارة لم تتلق أي بلاغ من قبل المواطنين، وترجو من الله العلي القدير أن يحفظ الجميع من كل مكروه.
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