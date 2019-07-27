الان تتابع تركيا تواصل الانتهاكات في شمال العراق.. الحصيلة 34 قتيلا من الأكراد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
استمرت تركيا في انتهاكاتها شمال العراقن بعدما اعترفت وزارة الدفاع التركية، السبت، أنها “حيدت” 34 مسلحا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق في ضربات جوية نفذتها في الفترة من 17 وحتى 19 يوليو.
وأضافت أن 16 مسلحا تم “تحييدهم” في ضربات جوية على منطقة جبال قنديل شمالي العراق يومي 17 و18 يوليو وعلى منطقة قرة جاق في 19 يوليو.
وتستخدم السلطات التركية عامة لفظ التحييد للإشارة إلى القتل، لكنه قد يشمل أيضا الإصابة أو الاعتقال.
وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح في تركيا من أجل الحكم الذاتي في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية منذ عام 1984، وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.
وقالت وزارة الدفاع إنها حيدت 255 مسلحا من حزب العمال الكردستاني في المجمل في عمليات نفذتها في شمال العراق منذ 27 مايو الذي شنت فيه أنقرة حملة ضد مسلحي الحزب.
وتشن تركيا ضربات جوية بشكل متكرر على المنطقة، لكن الحملة الأخيرة التي أطلقت عليها “عملية المخلب” شملت قصفا بالمدفعية وعمليات برية أيضا.
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