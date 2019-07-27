ترمب وجونسون يبحثان توترات إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوترات الحالية مع إيران وحاجة البلدين للعمل معا في هذه القضية.

وذكر مكتب رئاسة الوزراء البريطانية في بيان أن الزعيمين أكدا أنهما سيلتقيان خلال قمة مجموعة «السبع الكبار» المزمع عقدها في بلدة بياريتز الفرنسية الشهر المقبل.

وأضاف البيان أن الجانبين أعربا عن تمسكهما بعقد اتفاقية طموحة حول حرية التجارة، معلنين عزمهما على بدء محادثات حول هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.