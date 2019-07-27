دموع في وداع الرئيس التونسي السبسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس، د ب أ - تونس

ودع قادة وزعماء العالم الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي أمس، ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شارك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، في مراسم تشييع الجثمان.

ونقلا خلال مراسم العزاء التي أقيمت في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، بحضور عدد من رؤساء الدول، تعازي خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد للرئيس التونسي الموقت محمد الناصر، وللشعب التونسي الشقيق في وفاة السبسي.

Advertisements

بدأ موكب تشييع جثمان السبسي أمس من قصر قرطاج الرئاسي باتجاه مقبرة الزلاج بالعاصمة عقب انتهاء مراسم التأبين، وخرج الموكب الرسمي تتقدمه عربة عسكرية تحمل جثمان الراحل موشحة بالراية الوطنية وسط موكب من الحرس الشرفي فوق الخيول.

واختلطت دموع المودعين بموجات التصفيق والزغاريد، فيما رفع المودعون العلم الوطني، وردد متحمسون النشيد الوطني، فيما علت أصوات تلاوة القرآن من مآذن المساجد.

وقالت المواطنة نجوى الخذيري، وهي من بين أكثر من مليون امرأة منحن أصواتهن للسبسي في انتخابات 2014 «جئنا من أجل الوداع الأخير، سيترك السبسي فراغا رهيبا في السلطة وسيترك تحديا جسيما للمتنافسين على منصب الرئاسة».

وأضافت نجوى المرابطة بساحة 14 يناير وسط العاصمة في انتظار مرور الموكب «كان السبسي صوت المرأة، وقد نجح في تجميع كل التونسيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية، كان أبا للتونسيين».