تحقيقات السودان تدين ضابطا بجلد المعتصمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال رئيس لجنة التحقيق بفض الاعتصام في السودان فتح الرحمن سعيد أمس إن أفرادا من القوات المنفذة لعملية كولومبيا أطلقوا النار على المعتصمين، مؤكدا أن ضابطا خالف الأوامر وأمر بجلد المعتصمين.

وقال رئيس اللجنة إن النائب العام خاطب المجلس العسكري وطلب منه محضر تحقيق اللجنة المشكلة من قبله، وأشار إلى ملثمين كانوا يطلقون النار من ساحة الاعتصام، وسمت لجنة التحقيق بالأحرف الأولى الضباط المسؤولين عن أحداث فض الاعتصام.

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وقال إن منطقة كولومبيا شهدت مظاهر خارجة عن القانون، مؤكدا أن بعض المتفلتين استغلوا التجمع السلمي للمعتصمين، وأضاف أن لجنة التحقيق اتبعت أسلوب التحقيق الاستقصائي، مؤكدا أن اللجنة حرصت على تطبيق المعايير الدولية في التحقيقات.

وقال إن لجنة التحقيق تحصلت على الخطة العسكرية الأولوية لنظافة منطقة كولومبيا، لافتا إلى الحصول على 29 مستندا بينها تقرير فني عن معاينة مكاني الاعتصام وكولومبيا.

وأشار فتح الرحمن سعيد إلى أن لجنة التحقيق استمعت إلى 59 شاهدا، وأن اللجنة اعتمدت تحديد عدد المتوفين والمصابين من سجلات المشارح والشرطة، وكشف عن أن لجنة التحقيق تحصلت على سي دي عن مكان الاعتصام من أحد الشهود المعتصمين.