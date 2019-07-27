منع وجدي غنيم من دخول تونس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال متحدث باسم الحكومة التونسية إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر منع الداعية المصري المتشدد وجدي غنيم من دخول التراب التونسي مستقبلا، بسبب نشره تدوينات مسيئة للراحل الباجي قايد السبسي.

وقال المتحدث إياد الدهماني لوكالة الأنباء التونسية إن رئيس الحكومة يعد أن ما صدر عن غنيم «هو سلوك متطرف وعنيف هدفه الإساءة لا إلى الرئيس الراحل فقط، بل الإساءة للدولة التونسية ولكافة الشعب التونسي».

وكتب غنيم اللاجئ في تركيا والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، على صفحته الخاصة بموقع للتواصل الاجتماعي تدوينات مناوئة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي وفاته المنية.