مجزرة حوثية بحق أطفال تعز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الضالع
قتل وأصيب أكثر من 5 أطفال في مجزرة جديدة ارتكبتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بمدينة تعز، تضاف لسلسلة المجازر السابقة في ظل صمت منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الأطفال.
وأكد مصدر محلي أن خمسة أطفال أصيبوا، منهم اثنان في حالة خطيرة، إثر قصف ميليشيات الحوثي لحارة الحميرا، بمديرية صالة شرق المدينة، فيما تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف الأحياء السكنية بقذائف المدفعية، والدبابات من مواقع تمركزها بالحوبان، وتبتي سوفتيل والسلال.
من جهة أخرى شدد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في الحكومة اليمنية الشرعية أحمد الميسري على ضرورة توحيد كل القوات التي تخوض قتالا ضد جماعة الحوثي في الحديدة تحت قيادة موحدة، وقال إن هذه العملية ستسهم في توجيه كل الجهود والطاقات وتوحيدها لمواجهة الحوثيين وضمان استمرار تحقيق الانتصارات.
وأشار الميسري خلال ترؤسه اجتماعا مشتركا بعدن ضم عددا كبيرا من القيادات الأمنية والعسكرية وقيادات المقاومة الوطنية بمحافظة الحديدة إلى عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بسير المعارك ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، وشدد على أن القيادة الشرعية وبدعم من دول التحالف العربي عازمة على المضي قدما في استكمال تحرير كل المدن والمناطق من الحوثيين وبسط نفوذ الدولة على كل المؤسسات الحكومية لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وسير عجلة التنمية.
وتطرق الاجتماع إلى الممارسات والخروقات التي مارستها ميليشيات الحوثي في إطار خرقها لاتفاق استوكهولم ولجنة إعادة الانتشار واستمرار ارتكاب المجازر بحق المدنيين الآمنين وقصف القرى والمناطق المأهولة بالسكان.
ميدانيا حققت القوات المشتركة المكونة من الجيش اليمني والمقاومة تقدما جديدا خلال الساعات الماضية في جبهة شمال الضالع على محور مريس، واستعادت السيطرة على عدد من المرتفعات والمواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي، وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية أن القوات المشتركة حررت مرتفعات حصن شداد، والردمان، والقهرة، ووصلت إلى مشارف منطقة يعيس جنوب دمت.
مشاهدات يمنية
- قوات الجيش الوطني تفشل محاولات تسلل ميليشيات الحوثي باتجاه مواقع الجيش بمحافظة الجوف.
- تفاقم الصراع وسط أجنحة ميليشيات الحوثي الإيرانية إلى مواجهات مسلحة حول الأراضي بمناطق سيطرتها.
- تربويون يحذرون من المراكز الصيفية التي يقيمها الحوثيون للأطفال بمناطق سيطرتهم.
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