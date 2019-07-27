حفتر يقصف أهدافا عسكرية في مصراتة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طرابلس قال مصدر عسكري تابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أمس إن سلاح الجو التابع للجيش قصف أهدافا عسكرية داخل الكلية الجوية بمدينة مصراتة في شمال غرب ليبيا. وقال المصدر العسكري لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء إن «مقاتلات سلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني نفذت غارات عدة على مدينة مصراتة الليبية»، مشيرا إلى أن «الغارات استهدفت الكلية الجوية العسكرية بمصراتة».



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