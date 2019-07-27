شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لانعقاد مؤتمر الشباب جيد للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمى باسم الحزب، أن القيادة السياسية لمصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فطنت دور الشباب الذى لم يكن مستغل ولم يفعل على مدار السنين الماضية، فأفسحت لهم المجال للمشاركة الحقيقية فى رسم خريطة مستقبل البلاد، والمساهمة الفعالة فى تنفيذها، وبالفعل استطاعت الدولة اكتساب ثقتهم من خلال التواصل المستمر والدورى بينهم وبين القيادات التنفيذية فى مؤسساتها.

ووصف "الهضيبي" فى بيان للوفد اليوم أن اختيار إقامة فعاليات مؤتمر الشباب الوطنى السابع فى العاصمة الإدارية الجديدة بأنه يحمل رسالة للعالم وللشباب بأن مصر قادرة على الإنجاز فى مجالات متعددة، متحدية الوقت والصعاب.

وأضاف نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمى باسم الحزب، أن مؤتمرات الشباب تعد إحدى نتائج اهتمام الدولة بدور الشباب وتفعيله على أرض الواقع والاستفادة من أفكارهم وأطروحاتهم وثقلهم سياسيا لأنهم قادة المستقبل.

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وتقدم "الهضيبي" بالشكر للقيادة السياسية فى مصر التى لم تخذل الشباب بل وتدفعهم دائما للأمام وأعطت لهم حقوقًا كثيرة كانت انتزعت منهم فأصبح لهم تمثيل مشرف فى البرلمان وتواصل مباشر بالقيادة السياسية.

وشدد نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمى باسم الحزب، على ضرورة وضع الشباب فى صدارة المشهد وأن يكون لهم الأولوية فى قوائم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة باختلاف أنواعها، وأن تعمل الدولة والأحزاب معا لثقل قادة مستقبل مصر وإكسابهم خبرات سياسية بتدريبهم أكثر من خلال تفعيل دور المجلس الوطنى للشباب لخلق كوادر شبابية تدفع الوطن للأمام.

وأشار "الهضيبي" إلى ضرورة إعادة تأهيل الشباب الذى صدر له عفو رئاسى ودمجهم فى المجتمع والحياة السياسية حتى لا يتعرض للتضليل الفكرى مره أخرى، موضحا أن خلق دور لهؤلاء الشباب يقوى لديهم شعور الانتماء والمسؤلية تجاه الوطن.

ووجه المتحدث باسم الوفد رسالة لشباب مصر، قائلًا: "شباب مصر السياسى الواعى المتجرد، أكملوا مسيرة النهوض بالوطن ونحن خلفكم ندعمكم وندفعكم للأمام دائمًا فمصر قيادة وشعبًا تضع فيكم الثقة الكاملة، والمطلقة فى استكمال بناء المستقبل".