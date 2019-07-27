شكرا لقرائتكم خبر عن "التجمع" باجتماع المكتب السياسى: نؤيد قرار فلسطين بوقف الاتفاقيات مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المكتب السياسى لحزب التجمع، اجتماعه الثانى، اليوم السبت، بحضور النائب سيد عبد العال رئيس الحزب، والذى طرح عدد من الملفات المرتبط بالساحة السياسية والعمال والفلاحين.

وشارك بالاجتماع نواب رئيس الحزب هلال الدندراوى، عاطف المغاورى، فريدة النقاش، عادل وديع فلسطين، والأمين العام للحزب الأستاذ محمد سعيد، وأمين العمل الجماهيرى محمد فرج، وأمين التنظيم عبد الله أبو الفتوح، والمتحدث الرسمى للحزب أمينة النقاش، وقيادات المكتب السياسى للحزب.

وتناول الاجتماع المشروع المقترح لتوزيع الأمانات والملفات النوعية على أعضاء المكتب السياسى، وتم طرح 13 ملفا حول العمال والفلاحين والمهنيين والزراعة والرى والشئون البرلمانية والمحليات والمجالس الشعبية، إضافة إلى البيئة، وملف المحاجر والثروة المعدنية وغيرها من الملفات.

كما تطرق الاجتماع للقرارات الأخيرة للقيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات المبرمة مع الكيان الفلسطينى، ردًا على العدوان الإسرائيلى المتكرر على الذى وصل حد التطهير العرقي.