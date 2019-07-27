شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس: رئيس وزراء قطر السابق يستعد لبيع فنادقه الفاخرة فى لندن وباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع قطريليكس أن وكالة "بلومبرج" أكدت أن رئيس الوزراء القطرى السابق حمد بن جاسم يدرس إمكانية بيع فنادق فاخرة فى لندن وباريس تقدر قيمتها بنحو 869 مليون دولار.

ونقلت الوكالة عن شخصين مطلعين على الموضوع تأكيدهما أن شركة Eastdil المختصة بالشؤون العقارية، ومقرها فى الولايات المتحدة، استؤجرت لتقديم الخدمات الاستشارية بشأن إمكانية بيع فندق Hyatt Regency Paris Etoile، التابع لشبكة تعد على صلة برئيس الوزراء القطرى السابق، وتقدر قيمته بنحو 500 مليون يورو (557 مليار دولار)، ويعد هذا الفندق من أعلى المبانى وسط باريس ويضم ألف غرفة تقريبا.

وذكرت الوكالة أن شركة JLL المختصة بتقديم الخدمات فى مجال العقارات، ومقرها فى الولايات المتحدة أيضا، استؤجرت لتقييم إمكانية شراء فندقى Sanderson وSt Martins فى لندن تابعين لشركة أخرى خاضعة لنفوذ بن جاسم، وتقدر قيمتهما الإجمالية بـ250 مليون جنيه استرلينى (312 مليون دولار).

وأكدت مصادر للوكالة أن JLL لجأت إلى بعض المستثمرين بشأن إمكانية بيع الفندقين فى العاصمة البريطانية، لكن من غير الواضح بعد ما إذا كانت الصفقة ستبرم.

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وجاءت هذه الأنباء بعد أقل من شهر على إفادة صحيفة "تايمز" البريطانية بأن رئيس وزراء قطر السابق يستعد لاقتناء 25% من الإمبراطورية التجارية لرجل الأعمال البريطانى ريتشارد كارينج.