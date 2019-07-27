شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سليمان فضل يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق خلال موسم عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سليمان فضل، إن الفترة الأخيرة شهدت حزمة من الحكومة بشأن التصدى لمحاولات بعض التجار من استغلال الأعياد والمواسم فى تحريك أسعار بعض السلع واستطاعت الحكومة أن تتصدى لهذه الظاهرة على مدار الأعوام السابقة.
وأوضح فضل، أن زيادة منافذ بيع السلع الغذائية بمختلف أشكالها وتشديد الرقابى على الأسواق كانت بمثابة الرادع لبعض من تسول لهم انفسهم ترحيك الأسعار فى المناسبات والمواسم، إلى جانب زيادة الوعى لدى المواطنين فى التعامل مع الأزمات والمواقف المشابهة.
وطالب عضو مجلس النواب، الوزارات المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين بعرض استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة استعدادات لموسم عيد الأضحى المبارك من خلال خريطة الأسعار، وتشديد الرقابة على الأسواق، وفتح مزيد من منافذ بيع السلع الغذائية فى مختلف أنحاء الجمهورية لتوفير المنتجات وقطع الطريق على البعض فى زياة الأسعار.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب سليمان فضل يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق خلال موسم عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.