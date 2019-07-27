شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سليمان فضل يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق خلال موسم عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سليمان فضل، إن الفترة الأخيرة شهدت حزمة من الحكومة بشأن التصدى لمحاولات بعض التجار من استغلال الأعياد والمواسم فى تحريك أسعار بعض السلع واستطاعت الحكومة أن تتصدى لهذه الظاهرة على مدار الأعوام السابقة.

Advertisements

وأوضح فضل، أن زيادة منافذ بيع السلع الغذائية بمختلف أشكالها وتشديد الرقابى على الأسواق كانت بمثابة الرادع لبعض من تسول لهم انفسهم ترحيك الأسعار فى المناسبات والمواسم، إلى جانب زيادة الوعى لدى المواطنين فى التعامل مع الأزمات والمواقف المشابهة.

وطالب عضو مجلس النواب، الوزارات المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين بعرض استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة استعدادات لموسم عيد الأضحى المبارك من خلال خريطة الأسعار، وتشديد الرقابة على الأسواق، وفتح مزيد من منافذ بيع السلع الغذائية فى مختلف أنحاء الجمهورية لتوفير المنتجات وقطع الطريق على البعض فى زياة الأسعار.