شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أغنية باللغة الفرنسية للنائبة ماريان عازر عن تاريخ وحضارة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار زيارة أعضاء جمعية الصداقة المصرية الفرنسية لفرنسا، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو العلا، زار الوفد المصري مجلس الشيوخ الفرنسي. وبناء على طلب من الجانب الفرنسي فى جلسة غير رسمية. قدمت الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب أغنيتين واحدة عن مصر، والأخرى عن تاريخ فرنسا باللغة الفرنسية.

وصرحت الدكتورة ماريان عازر أنها تتمنى أن يتم إعداد أغنية مصر باللغة الفرنسية بشكل احترافي وتسجل بها أهم معالم مصر التى تتحدث عنها، لتستخدم فى الدعاية السياحية والثقافية عن مصر، وفى المؤتمرات الدولية، وذلك لأن كلماتها تتحدث عن النيل والأهرام وسماء مصر وشبابها الطموح.

وقالت عازر إنها تدين بالفصل لمدرستها الفرنسية، مدرسة المير دي ديو Mère de Dieu حيث تعلمت فيها، وهي في الصف الرابع الابتدائي هذه الأغنية عن مصر، و لم تنس كلمتها إلى اليوم. مشيرة إلى أن الأغنية التى تتحدث عن فرنسا أيضا لاقت إعجاب الفرنسيين، حيث إنها تحكي عن البعد الثقافي لفرنسا، وأهم الأدباء والمفكرين الفرنسيين.

وتقول كلمات الأغنية باللغة العربية:

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القرار :

مصر النبيلة يا وطني لك حياتي وحبي.

مصر النبيلة يا وطني ، أريد أن أحبك دائمًا.

يهدئ النيل العميق موجاته ، من أجل هدهدة اشرعتك البيضاء ، في ضوء النجوم ، أشعر بالراحة الأبدية.

من خلال التفكير في سماءك الهائلة على شواطئك الخضراء ، قلبي يتطلع لتمجيد الله القدير

شبابك شجاع وروحه فخوره لتعلية شأنك لابد من تغذية الأرض النبيلة والحماس في قلبنا

أحب عاصمتك الكبيرة، وأهرامك الشامخة وفى قلبى لا شيء يساويك حتى الموت.. أحبك يا مصر