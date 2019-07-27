ترامب يشتكي من "التكييف" في البيت الأبيض ويحمل أوباما المسؤولية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

شكا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من نظام التكييف في البيت الأبيض، قائلًا: "إما أن يكون ساخن أو بارد للغاية".

وقال ترامب، ردًا على سؤال أحد الصحفيين أمس الجمعة، حول سفره المستمر إلى ولاية مانهاتن، إنه لا يقضي هناك فترات إجازة، ولكنه يتابع شغله من ذلك المكان، نظرًا لأعمال الصيانة المستمرة في البيت الأبيض، وهو ما يصيبه بالازعاج.

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وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه بين الفينة والأخرى يحدث العمال ضجة في البيت الأبيض بالإصلاحات الكثيرة التي يقومون بها، قائلًا: "على سبيل المثال إدارة أوباما (الرئيس الأمريكي السابق) غيرت نظام التكييف في الجناح الشمالي بالبيت الأبيض، وكان القديم ممتاز للغاية، ولكن بعد النظام الجديد، أصبحت درجات الحرارة إمام ساخنة للغاية أو باردة".

وقال ترامب، خلال لقاء مع صحفيين، إن الديمقراطيين لم يتركوا شيئا إلا ونبشوا فيه حتى يجدوا شيئا ضده لكنهم لم ينجحوا.

وأضاف أن من يحتاج المساءلة هو الرئيس السابق أوباما، بالنظر إلى علاقته بالمرشحة الديمقراطية السابقة، هيلاري كلينتون.