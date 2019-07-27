الاثنين.. رابع ندوات ملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
يواصل برنامج ملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين، يوم الاثنين المقبل، بمسجد مدينة البعوث الإسلامية، رابع ندواته بعنوان (بلسان عربي مبين.. اللغة العربية وأثرها في فهم النصوص الشرعية).
يحضر الملتقى الدكتور محمود توفيق سعد، أستاذ البلاغة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور علاء جانب، الأستاذ بجامعة الأزهر، الحائز على لقب أمير الشعراء.
وعقدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء 3 ندوات سابقة لملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين تحت عنوان (السنة النبوية بين نقد السند ونقد المتن: أحكام وضوابط وآثار) و(الفكر المنحرف - أسبابه- منطلقاته - علاجه )، و(القضايا الفقهية المعاصرة بين العلم والدين).
يذكر أن الهيئة تعقد الملتقى يوم الاثنين من كل أسبوع ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك انطلاقًا من قيام الأزهر الشريف بدوره في تقديم الرؤيا الصحيحة للإسلام والدفاع عنه في كل المحافل، وإيمانًا من الهيئة بدورها في ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الفكر المتطرف، وإقامة جسور التواصل مع شباب العالم كله وبخاصة شباب العالم الإسلامي.
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