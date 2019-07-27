من الحديد للأسمنت.. تعرف على أسعار مواد البناء خلال شهر يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت أسعار مواد البناء بالسوق المحلي زيادة وصلت إلى 9% خلال شهر يوليو الجاري مقارنة بالأشهر السابقة، حيث تأثرت الأسعار برفع الدعم عن الوقود، والكهرباء.

ووفقا للتقرير الشهري الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان، استقر سعر طن الحديد عند 11850 جنيهًا خلال شهر يوليو، دون زيادة عن شهر يونيو الماضي.

وارتفع سعر الأسمنت العادي 6% وسجل 900 جنيه للطن مقارنة 850 جنيها الشهر الماضي، كما ارتفع سعر طن الأسمنت الأبيض 200 جنيه ليسجل 2400 جنيه خلال يوليو مقارنة بشهر يونيو بنسبة زيادة قدرها 9.1%.

واستقر سعر متر الخرسانة الجاهزة عند 725 جنيها وهو نفس سعر العام الماضي أيضًا.

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ووفقا للتقرير الصادر عن وزارة الإسكان، ارتفع سعر متر الرمل الناعم 8.3% خلال شهر يوليو الجاري، فسجل 65 جنيها.

كما زاد سعر متر الزلط 8.4% عن الشهر الماضي، فسجل المتر 130 جنيهًا خلال الشهر الجاري، بينما استقر سعر طن الجبس عند 900 جنيه، دون وجود أي زيادة.

وسجلت أسعار الطوب ارتفاعًا منذ يناير الماضي وحتى الآن، وسجل الألف طوبة من نوع أسمنتي مصمت 1060 جنيه، بزيادة 4% خلال شهر، وسجل الطوب الخفيف، 950 جنيهًا بزيادة 6% عن الشهر السابق.

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