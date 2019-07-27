القبض على عاطل بحيازته بندقية خرطوش و3 كيلو "بانجو" في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

ألقت قوة من مباحث أسوان، اليوم السبت، القبض على عاطل، وبحيازته 3 كيلو بانجو، وبندقية خرطوش.

وتلقى مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، بالقبض على "ا. ح." 29 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز كوم أمبو، السابق ضبطه واتهامه في 12 قضية متنوعة، وبحيازته سلاح ناري بندقية خرطوش عيار 12 مللي، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 3 كيلو جرام.

وتحرر المحضر اللازم، وجاري عرض المتهم على النيابة.