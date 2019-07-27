غدًا.. مصر للطيران تبدأ تكثيف الجسر الجوي للحجاج بـ 23 رحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

تبدأ شركة مصر للطيران غدًا الأحد، تكثيف رحلات الجسر الجوي المخصص لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

وقال الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن من المقرر أن تُسيّر الشركة 23 رحلة جوية، بخلاف رحلات العمل، إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 5530 حاجًا.

وأضاف عادل -في بيان اليوم- أن الشركة تُسيّر 14 رحلة إلى جدة لنقل ٣٤٧٠ حاجًا من حجاج فلسطين والسياحة وترانزيت واشنطن ونيويورك ودار السلام، وتضامن القاهرة وقرعة الشرقية وأسيوط.

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كما تقوم الشركة بتسيير ٩ رحلات إلى المدينة المنورة لنقل ٢٠٦٠ حاجا من الحجاج الاجانب وترانزيت باماكو وباريس وكانو ولاجوس وامستردام وروما وملبنزا وقرعة القاهرة وتضامن الشرقية.

كما تقوم الشركة اليوم السبت بتسيير ١٧ رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل ٤٢١٠ حاجا، بواقع ١١ رحلات إلى جدة لنقل ٢٦٩٠ حاجا من حجاج فلسطين وحجاج السياحة وقرعة الغربية والقاهرة والشرقية وأسيوط وتضامن الوادي الجديد، و٦ رحلات إلى المدينة المنورة لنقل ١٥٢٠ حاجا من الحجاج الأجانب وترانزيت باماكو وتونس وباريس وكانو ولاجوس وامستردام وقرعة القاهرة .

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