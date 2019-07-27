اليمن تشيد بالدور الأخوي لدول التحالف في مواجهة المشروع الإيراني

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن - (أ ش أ):

ناقش نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، خلال لقائه اليوم السبت، قيادات محور بيحان، المستجدات الميدانية في المحور والانتصارات التي يحققها الأبطال بدعم الأشقاء في التحالف، وأشاد صالح بالدور "الأخوي الصادق" لدول التحالف بقيادة السعودية الشقيقة، ودعمها المستمر للشرعية وأمن اليمن واستقراره في مواجهة المشروع الإيراني التدميري.

ونقل نائب الرئيس - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، تحيات الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيداً بالثبات والملاحم الخالدة التي يسطرها أبطال الجيش في مختلف المواقع.

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وحث نائب الرئيس على مضاعفة الجهود لبناء الوحدات في المحور وتفقد أحوال المقاتلين ومواصلة المهام المطلوبة والعمل بتنسيق وانضباط، مؤكداً أن المعاناة التي يتجرعها كل أبناء اليمن جراء الانقلاب الحوثي تتطلب تضافر الجهود وتحمل المسؤولية الوطنية لحماية الجمهورية واستعادة الشرعية وتحقيق حلم اليمني ببناء دولة اتحادية من ستة أقاليم.

وقدم القادة موجزاً عن أوضاع وحداتهم العسكرية وسير العمليات فيها ومستوى الجاهزية لتنفيذ الخطط المطلوبة، منوهين إلى المعنوية القتالية العالية لأفراد الجيش وللمقاتلين الأبطال.

و(محور بيحان) أحد أجزاء المنطقة العسكرية الثالثة التي تنتشر في محافظتي مأرب وشبوة، ويقع مركز قيادتها في مدينة مأرب ، وتتكون المنطقة من 12 قوة قتالية. وأضيف (محور بيحان) لهذه المنطقة في مارس 2018 بقرار جمهوري، ويضم المحور الوحدات العسكرية التالية: اللواء 26 ميكا، اللواء 19 مشاة، اللواء 163 مشاة، اللواء 153 مشاة، اللواء 173 مشاة.