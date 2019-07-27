محافظ البحر الأحمر يشهد فعاليات المؤتمر العلمي لـ"علوم أزهر أسيوط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

شارك اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، في افتتاح فعاليات المؤتمر العملي الدولي الرابع لكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط، الذي بدأ السبت

بمدينة الغردقة، حول آفاق جديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية.

حضر المؤتمر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أسامة عبدالرؤف، نائب وجه قبلي، والدكتور طارق سليمان، نائب رئيس الدراسات العليا والبحوث، والمحاسب أحمد عباس، الأمين العام المساعد لفرع الجامعة، وأساتذة الجامعات المختلفة من "ألمانيا- الصين- اليابان- روسيا- النمسا -باكستان- التشيك- السعودية" والعديد من الباحثين والمتخصصين في مجال العلوم.

وبدأ اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، كلمته بالترحيب بالحضور على أرض المحافظة، مؤكدا احتياج الدولة لعقد هذه المؤتمرات لمدها بالأبحاث العلمية التى تعمل على تنمية المجتمع.

ووجه المحافظ التحية إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر داعيا الله عز وجل أن يمن عليه بالصحة وأن يعينه على ما كلف به من رسالة كبيرة.

وأكد عبدالله أن البحث العلمي هو النواة الأساسية لتحقيق التقدم والرقي لكافة الدول، مشيرا إلى الدور الذى تبذله كافة الجهات المعنية وخاصة وزارة التعليم العالى والبحث العلمي في تقديم كافة السبل للباحثين والعلماء لما تعلمه هذه الجهات من أهمية للبحث العلمي في دفع عجلة الانتاج وتقدم مصرنا الحبيبية.

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شهدت فعاليات المؤتمر جلسة حوارية بين المحافظ والحضور حول إمكانية استفادة المحافظة بالأبحاث التى يقدمها الباحثون بالمؤتمر، ومن جانبه قدم المحافظ نبذة عن كافة المشاريع التى تتم على أرض محافظة البحر الأحمر.

وقال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، إن المؤتمر يناقش عدة محاور في مجال البحث العلمي وهي الرياضة وتطبيقها والاتجاهات الحديثة في الفيزياء وتطبيقاتها والعلوم البيئية والزراعة، وأهدي المحافظ درعا للتعبير على مدى تعاونه لإنجاح هذا المؤتمر.

وقال الدكتور أسامة عبدالرؤف، نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي، إن المؤتمر يقدم رؤية ورسالة لدور الجامعات والمراكز البحثية في تفعيل مسيرة البحث العلمي، ورصد المشاكل البيئية المعاصرة، ومناقشتها، واستجلاء أبعادها، وتأثيراتها المختلفة، وتقديم حلول ومقترحات مستقبلية لها،

وقال الدكتور عبدالحليم مصطفى عميد كلية العلوم بجامعة الأزهر بأسيوط، رئيس المؤتمر، إن الهدف الأهم لإدارة المؤتمر في دورته الرابعة هو إخراج منتج علمي بحثي ذو قيمة عالمية ترتقي به الكلية والجامعة إلى مثيلاتها من الجامعات القوية على مستوى العالم، ويخدم المجتمع المصري فيرتقي بمستوى معيشة المواطن، ويساعد في عملية التنمية التي تهدف إلى تقدم الدولة وارتقاءها لمصاف الدول المتقدمة.