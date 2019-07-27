مقتل شخصين بحادث سقوط طائرة قرب موسكو

لقى شخصان مصرعهما اليوم السبت، إثر سقوط طائرة خفيفة في منطقة (سيربوخوف) قرب موسكو. وقال المتحدث باسم إدارة هيئة الطوارئ الروسية - لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "قتل شخصان، كانوا على متن الطائرة"، مشيرًا إلى أن الطائرة سقطت في نهر (أوكا) على مشارف قرية دراكينو بالقرب من موسكو .

وصرح مصدر في الشرطة الروسية بأن الطائرة الخفيفة، التي تحطمت في منطقة موسكو، اصطدمت بأسلاك كهربائية مباشرة بعد إقلاعها. أنباء (سبوتنيك) الروسية - "قتل شخصان، كانوا على متن الطائرة"، مشيرًا إلى أن الطائرة سقطت في نهر (أوكا) على مشارف قرية دراكينو بالقرب من موسكو .وصرح مصدر في الشرطة الروسية بأن الطائرة الخفيفة، التي تحطمت في منطقة موسكو، اصطدمت بأسلاك كهربائية مباشرة بعد إقلاعها.

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