فيضانات جنوب اليمن تقتل 6 أشخاص

لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء فيضانات عارمة نجمت عن هطول أمطار غزيرة بجنوب اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية . وقالت مصادر محلية يمنية لقناة العربية الإخبارية اليوم السبت، إن الفيضانات غمرت عشرات المزارع وقطعت طرقًا وجرفت سيارات وماشية في أجزاء من محافظتي أبين وشبوة. المزارع وقطعت طرقًا وجرفت سيارات وماشية في أجزاء من محافظتي أبين وشبوة. كما انقطعت الكهرباء عن بعض المناطق المنكوبة"، مضيفة أنه لا يزال هناك ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.

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