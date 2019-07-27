جبهة التحرير الوطني الجزائري تعلن تشكيل مكتبها السياسي

أسفرت الدورة العادية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري عن التشكيل الجديد لمكتبه السياسي، فضلًا عن استحداث مناصب لمستشارين جدد.

وقال الحزب في بيان اليوم السبت "إن المكتب السياسي الجديد زاد عدد أعضائه من 19 إلى 29 عضوًا، وتم تدعيمه بوجوه معظمها جديدة وذات مستوى

جامعي، إلى جانب بعض الشخصيات التي كانت في التشكيل السابق للمجلس".كما تم أيضًا استحداث سبعة مناصب خاصة بمستشارين مكلفين بمهام لدى الأمين العام للحزب، أسندت لكل من المحامي بعجي أبو الفضل ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني عبد الحميد سي عفيف ورئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر بنور كريم والنائب السابق زحالي عبد القادر، كما تم استحداث مناصب لخمس مستشارين جدد.يذكر أن حزب جبهة التحرير الوطني هو أقدم أحزاب الجزائر، وكان هو الحزب الحاكم في البلاد منذ الاستقلال عام 1962 حتى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في مطلع أبريل الماضي.