مقتل 10 جنود باكستانيين في عمليتين إرهابيتين

قتل عشرة جنود بالجيش الباكستاني، اليوم السبت، في حادثيين إرهابيين منفصلين.
وقال مكتب العلاقات العامة التابع للجيش الباكستاني - في بيان أوردته شبكة (جيو نيوز) الباكستانية - "إن ستة جنود قتلوا برصاص إرهابيين بالقرب من منطقة تقع بمقاطعة وزيرستان الشمالية القبلية، حيث كان الجنود يؤدون مهامهم العاديةويقومون بدورية على الحدود الباكستانية - الأفغانية.
كما لقي أربعة أفراد أمن، من بينهم ضابط، حتفهم من جراء حادث إطلاق نار نفذه إرهابيون على قوات إقليم بلوشستان، التابعة لسلاح الحدود".
وأفاد البيان بأن الهجوم الأخير وقع عندما كانت
ومن جهته، وصف المدير العام للعلاقات العامة بالجيش الباكستاني الجنرال عاصف غفور مقتل الجنود بـ"التضحية" التي تقدمها باكستان من أجل إرساء السلام بالمنطقة"، لافتًا إلى أنه بينما تم إجراء تحسين في أمن المناطق القبلية مع بذل الجهود مع تركز في الوقت الحالي من أجل تعزيز الحدود، فإن القوى المعادية تحاول زعزعة إقليم بلوشستان".
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